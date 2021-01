Confinamento. Associação defende que ginásios devem continuar abertos

A Portugal Activo|AGAP, associação que representa as empresas de ginásios, defende que é fundamental para os portugueses continuarem a praticar exercício físico e que os ginásios devem manter-se abertos, mesmo em caso de um novo confinamento geral.

Em comunicado enviado à Lusa, a AGAP revela que "está a acompanhar com toda a atenção a evolução da situação pandémica em Portugal" e que, mesmo perante um cenário de um novo confinamento geral, "é fundamental permitir aos portugueses que continuem a praticar exercício físico".

"Acreditamos que estão reunidas todas as condições para que os clubes de fitness possam manter-se abertos e estar à disposição para a prática de atividade física. O impacto de um novo confinamento pode representar uma situação irreversível para a saúde dos portugueses", alerta a associação.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da AGAP, José Carlos Reis, afirma que desconhece, por agora, se os ginásios vão ser encerrados, mas admite que tem "um mau pressentimento" e que, a confirmar-se, será um revés para o setor e para a saúde dos portugueses.

"Voltar a encerrar os ginásios é uma marcha atrás, porque cria uma grande instabilidade nas pessoas e as leva a pensar que os nossos espaços são perigosos e um foco de propagação do vírus, o que na realidade não se comprova", frisa José Carlos Reis, que sublinha que "os ginásios portugueses são locais seguros", "apresentam taxas de contágio próximas de zero" e "têm um papel importantíssimo na saúde física e emocional".