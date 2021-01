Covid-19. Portugal recebe 8.400 doses da vacina da Moderna esta semana

Portugal recebeu esta segunda-feira mais 79.950 vacinas e ainda esta semana devem chegar mais 8.400 produzidas pelos laboratórios da Moderna, destinadas as profissionais de saúde dos hospitais privados.

Portugal já vacinou mais de 74 mil pessoas, entre profissionais do Serviço Nacional de Saúde, idosos e funcionários de lares e estruturas de cuidados continuados. Com a chegada de mais vacinas, aumenta o leque dos que são considerados prioritários no processo de vacinação.

O Governo estima que até ao final do mês de fevereiro esteja concluído o processo de vacinação em lares, unidades de cuidados continuados e de profissionais de saúde.