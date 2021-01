Mais vacinas para acelerar a vacinação nos lares em Portugal

Mais 80 mil doses da vacina da Pfizer para a covid-19 chegaram hoje a Portugal. Os lares serão a prioridade deste lote.

O anúncio foi feito pela ministra da Saúde que diz que ainda esta semana chegará também a vacina da Moderna, que será destinada aos profissionais de saúde dos privados.

sobre as diferenças entre as duas vacinas disponíveis nesta primeira fase de administração na população, a ministra da Saúde esclareceu apenas que a vacina da Pfizer pode ser administrada a pessoas a partir dos 16 anos e que a da Moderna pode apenas ser administrada em pessoas com mais de 18 anos, sendo seguida a recomendação de não haver alteração de marcas entre primeira e segunda doses.

