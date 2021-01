Portugal recebeu mais 80 mil doses da vacina da Pfizer

Portugal recebeu esta segunda-feira mais quase 80 mil doses da vacina da Pfizer e espera receber ainda esta semana 8.400 doses da Moderna.



A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou esta manhã de que forma é que estes próximos lotes vão ser administrados: as vacinas da Moderna vão para o setor privado, para os profissionais de saúde considerados prioritários. As da Pfizer vão maioritariamente para os lares de idosos.

"Prevê-se que a companhia Moderna faça uma entrega de 8.400 doses esta semana, ainda em data a confirmar", começou por dizer a governante, acrescentando: "Iremos afetá-las a profissionais de saúde prioritários de hospitais privados que têm colaboração com o SNS no tratamento e nas respostas a doentes covid".



Em declarações aos jornalistas após uma reunião com a 'taskforce' responsável pela coordenação do processo de vacinação, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, Marta Temido adiantou ainda que está prevista uma segunda entrega da nova vacina -- que se junta à da Pfizer-BioNTech na campanha de vacinação -- para o dia 25 de janeiro.



Questionada sobre as diferenças entre as duas vacinas disponíveis nesta primeira fase de administração na população, a ministra da Saúde esclareceu apenas que a vacina da Pfizer pode ser administrada a pessoas a partir dos 16 anos e que a da Moderna ocorre em pessoas com mais de 18 anos, sendo seguida a recomendação de não haver alteração de marcas entre primeira e segunda doses.



Marta Temido fez ainda um balanço do processo de vacinação, no qual revelou que até ao final do dia de sexta-feira tinham sido "vacinadas 74.099 pessoas, entre profissionais do Serviço Nacional de Saúde, profissionais do hospital das forças armadas, profissionais do Instituto Nacional de Emergência Médica e profissionais e residentes em estruturas residenciais para idosos e unidades de cuidados continuados".



Segundo a ministra, o país recebeu "159.900 vacinas Pfizer entre os dias 26 de dezembro e 04 de janeiro", das quais cerca de 140.400 ficaram no continente -- sendo que 67.160 foram distribuídas e 73.240 foram reservadas - e 19.500 seguiram para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores.