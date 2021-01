Hospital de Viseu ultrapassa 160 internados com covid-19 

O hospital de Viseu tem agora mais de 160 pessoas internadas em enfermarias destinadas a doentes covid-19. A administração já pediu ao governo que fosse aumentado o número de camas no setor privado para receber doentes e aliviar assim a pressão sobre o corpo clínico.

Em 48 horas o hospital de Viseu recebeu dezenas de casos covid-19 e quase 30 pessoas precisaram de ficar internadas...

Os números da pandemia na região centro deixaram os concelhos de Viseu praticamente todos entre os dois níveis mais graves de contágio e colocou o centro hospitalar ainda mais perto do limite .

Com a sétima enfermaria ativada, há agora 160 pessoas internadas, 13 das quais nos cuidados intensivos.

A SiC sabe que a direção do hospitalar tem tentado aliviar a pressão nas unidades de internamento com a transferência de doentes não covid1-9 para hospitais privados da região.

No entanto a solução chegou apenas com 14 camas em duas unidades privadas da cidade de Viseu, manifestamente pouco para um hospital que serve 500 mil pessoas e tem apenas 600 camas para todas as especialidades.

O desgaste dos profissionais e o incómodo perante a falta de alívio na pressão no que toca ao trabalho intensivo levou o hospital a pedir ao Governo um aumento do número de transferências para outras unidades.

Em resposta à SIC, o hospital admite que a gestão de camas na rede administração regional de saúde da região centro está a ser aumentada e poderá aliviar o stress sentido no hospital de Viseu.

Entretanto a estrutura de apoio de retaguarda localizada no Fontelo vai ser colocada em prontidão. Já foi dado aval a contratação do sistema de oxigênio e aquecimento. Depois de um impasse sobre quem assumiria os custos da operação, a autarquia de Viseu disse estar condição de avançar com a contratação e viabilizar o funcionamento.

Um equipamento com cerca de 80 camas que já está ser equacionada para acomodar doentes não covid , caso os números de infeções a precisar de internamento hospitalar continue a crescer nos próximos dias.

