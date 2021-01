Confinamento vai ou não implicar o fecho das escolas?

O encerramento ou não das escolas é uma das decisões a tomar no novo confinamento. O primeiro-ministro tem dito que pretende manter os estabelecimentos de ensino abertos mas a decisão só será tomada depois de ouvidos os peritos de saúde pública na reunião no Infarmed

Baltazar Nunes, do Instituto Ricardo Jorge , é da opinião que confinamento com escolas abertas reduz índice de transmissibilidade abaixo de 1, mas a descida será superior com suspensão das aulas para os alunos com mais de 15 anos e ainda mais acentuada com suspensão total da atividade letiva.

