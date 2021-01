Reunião no Infarmed vai ditar as medidas de novo confinamento geral

O Governo ouve hoje os peritos no Infarmed sobre a situação da pandemia de covid-19 em Portugal e as novas medidas a tomar.

Carla Nunes da Escola Nacional de Saúde Pública

Sobre saúde mental: mais mulheres e mais novos com pior saúde mental

60% não usaram máscara em grupos de 10 ou mais pessoas

Nível de confiança nas vacinas: "muito confiante e confiante estão a ganhar"

65,8% das pessoas tomam a vacina logo que esteja disponível

Francisco Ramos, secretário de Estado Adjunto e da Saúde

"Enfermeiros experientes utilizaram 6 doses por cada frasco" da vacina da Pfizer em Portugal

da vacina da Pfizer em Portugal "Hoje são esperadas 8.400 doses da vacina da Moderna"

"Prioridade aos lares de idosos, cuidados continuados, profissionais de saúde do setor público e privado"

Na próxima semana começarão a ser dadas as segundas doses aos grupos prioritários.

"Processo de vacinação decorre de forma normal" apesar da falta de vacinas

apesar da falta de vacinas Em fevereiro ou março teremos 1,4 milhões de doses de vacinas

"Não há nenhuma notificação de reações adversas severas"

"Rejeição das vacinas está a diminuir"

Henrique Barros do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto:

"Não há relação entre mobilidade e número de casos"

"A covid transforma-se numa doença crónica"

"É preciso manter estas pessoas infetadas sob observação no futuro"

Manuel Carmo Gomes da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa:

"Houve um pico de testes realizados a 24 de dezembro" - 57 mil testes . que coincide com "positividade baixa - 8%"

" Na semana do Natal houve um aumento de pessoas com sintomas"

Projeções de curto prazo - "duplicação dos casos de 11 em 11 dias"

"Dificilmente evitaremos 14 mil casos por dia e 140 óbitos por dia " daqui a duas semanas

daqui a duas semanas "Temos pela frente as semanas mais difíceis da pandemia"

João Paulo Gomes do Instituto Ricardo Jorge:

"Portugal teve uma variante própria em março" que "entretanto desapareceu" devido ao confinamento

Duarte Tavares do Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo:

"Temos cada vez mais casos em mais jovens entre 20-29 anos"

Baltazar Nunes, do Instituto Ricardo Jorge (INSA)

Confinamento com escolas abertas reduz índice de transmissibilidade abaixo de 1, mas a descida será superior com suspensão das aulas para os alunos com mais de 15 anos e ainda mais acentuada com suspensão total da atividade letiva.

Governo anunciará medidas amanhã

As novas medidas de confinamento deverão ser conhecidas amanhã após o Conselho de Ministros e entram depois em vigor às 00:00 de quinta-feira.

O primeiro-ministro já admite fechar escolas, se assim for aconselhado pelos especialistas para travar a pandemia.

JOSÉ SENA GOULÃO / LUSA

Na Madeira, os estabelecimentos de ensino do 3.º ciclo e ensino secundário vão fechar a partir de quarta-feira.

O confinamento no continente poderá implicar o encerramento da restauração e do comércio não-alimentar. No entanto, o Governo deixou uma certeza: as empresas podem contar com apoios para os trabalhadores, como é o caso do lay-off simplificado.

O Presidente da República não vai estar presente nesta reunião, vai assistir por videoconferência.

Apesar de o último teste à covid-19 ter dado negativo, Marcelo encontra-se em isolamento depois do resultado positivo no dia anterior. Aguarda agora o resultado de um terceiro teste.

Links úteis