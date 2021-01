Governo anuncia novo confinamento geral na quarta-feira

O Governo quer mesmo avançar com o confinamento geral para tentar reduzir o número de novos casos de covid-19 em Portugal. Vai ouvir esta terça-feiraos peritos no Infarmed e na quarta-feira, depois de reunir em conselho de ministros, deverá anunciar a medida, que entra em vigor logo no dia seguinte, às 00:00 que quinta-feira.

Este novo confinamento não deverá incluir o encerramento das escolas, ao contrário do que está a acontecer na Madeira, onde os estabelecimentos de ensino do 3.º ciclo e ensino secundário vão fechar a partir de quarta-feira.

Contudo, será semelhante aquele que foi vivido no início da pandemia e poderá implicar o encerramento da restauração e do comércio não-alimentar. No entanto, o Governo deixou uma certeza: as empresas podem contar com apoios para os trabalhadores, como é o caso do lay-off simplificado.