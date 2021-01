Covid-19. Situação nos hospitais “está bastante dramática”

Carla Araújo, do gabinete de crise covid-19 da Ordem dos Médicos, diz que o SNS precisa da ajuda dos privados e do setor social para conseguir tratar de todos os infetados. Garante que a situação nos hospitais é preocupante.

Ministra da Saúde admite avançar com requisição civil

A ministra da Saúde admite avançar com uma requisição civil, perante o aumento de internamentos nos hospitais. Os hospitais da região Centro e do Norte do país começam a acusar a pressão da subida de casos de covid-19, na última semana, mas é em Lisboa que a situação continua mais preocupante.

Marta Temido disse que há 19 convenções celebradas no Norte do país com outros setores (privado e social) para garantir 150 camas para doentes covid e outras tantas para doentes não covid e reconheceu que em Lisboa a capacidade é menor, com cerca de 100 camas e muito espalhadas por várias instituições, o que "dificulta a gestão dos processos dos doentes".