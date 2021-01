Covid-19. Como explicar os testes positivo e negativo do Presidente da República em poucas horas?

Marcelo Rebelo de Sousa cancelou as audiências marcadas para esta terça-feira aos partidos políticos depois de saber, na segunda-feira à noite, que tinha testado positivo ao novo coronavírus.

No total, no espaço de 24 horas, Marcelo fez quatro testes. O primeiro deu negativo, o segundo positivo, o terceiro voltou a dar negativo e o resultado do quarto teste, realizado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, ainda não foi divulgado.

Testes contraditórios de Marcelo

Pedro Simas esteve no Primeiro Jornal para explicar como é que o resultado dos testes pode ser tão diferente, quando feitos num espaço de horas. O virologista explica que podem estar em cima da mesa três cenários: falso positivo, o resultado indica a presença de uma doença quando na realidade ela não existe; fase final da infeção, podem ainda estar presentes pequenas partículas do vírus; e a última, e menos provável de acordo com Pedo Simas, o início da infeção.

Para o virologista, o mais provável é que seja a segunda opção, a fase final da infeção.