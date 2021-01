Covid-19. Como vão estar os números daqui a duas semanas?

Dentro de duas semanas, Portugal terá, por dia e em média, 14 mil novos casos de covid-19 e 150 mortos. A previsão foi transmitida aos decisores políticos na reunião do Infarmed, onde foi confirmado que a progressão em Portugal está em linha com a registada no Reino Unido e na Irlanda.

A 28 de dezembro, começou a terceira vaga da pandemia em Portugal. Na sexta-feira passada, as projeções previam que, a cada 11 dias, o número de casos duplicaria. A 19 de janeiro, seriam 19 mil casos. Mas, entretanto, entrará em vigor um novo confinamento geral.

Mesmo assim, os especialistas anteveem que as próximas semanas serão as mais difíceis até agora.

Na semana passada, a variante inglesa em Portugal representava 8% do total de casos positivos. Um número que deverá aumentar.