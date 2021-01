Portugal com mais 156 mortes e 10.556 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal regista hoje mais 156 mortes relacionadas com a covid-19 e 10.556 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim Direção-Geral da Saúde.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 8.236 mortes e 507.108 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quarta-feira ativos mais 5.940 casos, num total de 116.328.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 4.240 doentes, mais 197 em relação a terça-feira, das quais 596 em cuidados intensivos, menos 3.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 130.887 contactos, mais 5.591 relativamente a ontem.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 4.460 doentes. Desde o início da pandemia em Portugal, em março, já recuperaram 382.544 pessoas.

Parlamento aprova renovação do estado de emergência

O Parlamento aprovou esta quarta-feira o nono diploma do estado de emergência do Presidente da República, para fazer face à pandemia de covid-19, com os votos a favor do PS, PSD, PAN, CDS e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues.

PCP, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira votaram contra e o Bloco de Esquerda absteve-se da votação.

Face às anteriores votações do estado de emergência, realizadas em novembro, dezembro e no início deste mês, CDS-PP e PAN passaram da abstenção para o voto a favor, ao lado de PS e PSD.

Este diploma modifica o estado de emergência atualmente em vigor, com novas normas que se aplicam nos últimos dois dias desse anterior decreto, que termina às 23:59 de sexta-feira, e renova-o por mais 15 dias, desde as 00:00 de sábado, 16 de janeiro, até às 23:59 de 30 deste mês.

O primeiro-ministro quer fechar as escolas até aos 12 anos e, não havendo um consenso científico, António Costa diz que a decisão de encerrar ou não será política.

A decisão relativa às escolas será tomada em Conselho de Ministros, mas o ministro da Educação fez questão de reforçar a justiça do ensino presencial.

O Presidente da República defendeu esta quarta-feira que é preciso "criar um travão de reforçada emergência", com confinamento, para inverter o crescimento acelerado da covid-19 em Portugal antes de haver vacinação generalizada.

Numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou a renovação do estado de emergência até 30 de janeiro, assinalando que teve o apoio de "mais de 90% dos deputados" - CDS-PP e PAN juntaram-se a PS e PSD no voto a favor, BE absteve-se.

A partir de hoje há novas regras na Madeira para conter a pandemia. O recolher obrigatório estende-se aos dias de semana e estão suspensas as aulas presenciais do 3.º ciclo e do secundário.

O executivo regional decidiu, igualmente, manter em vigor o recolher obrigatório aos fins de semana entre as 18:00 e as 05:00, anunciado na semana passada.

Pandemia já matou mais de 1,96 milhões de pessoas no mundo

A covid-19 já matou pelo menos 1.963.557 pessoas no mundo e infetou mais de 91.574.350 desde o início da pandemia, em dezembro de 2019, segundo o levantamento realizado hoje pela agência de notícias AFP de fontes oficiais.

Desde o início da pandemia, pelo menos 56.306.300 pessoas já foram consideradas curadas.

Na terça-feira, 17.623 mortes e 737.900 novos casos foram registados em todo o mundo.

Os países que registaram o maior número de novas mortes em seus levantamentos mais recentes são os Estados Unidos com 4.473 novas mortes, México (1.314) e Reino Unido (1.243).

