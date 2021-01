Covid-19. Hospitais do Norte esperam avalanche de casos nas próximas semanas

O Norte continua sob pressão e prepara-se para uma avalanche de casos de covid-19 nas próximas semanas. Os hospitais da região estão a receber doentes de outras zonas do país.

Para aliviar a pressão em Lisboa e Vale do Tejo, o hospital de S. João, no Porto, recebeu nos últimos dias quatro doentes do hospital Beatriz Ângelo e três do Garcia de Orta.

O S. João tem ativado o nível 2 do plano de contingência e mantém a atividade programada. No total estão internadas neste hopistal 130 pessoas infetadas com covid-19, 44 estão nos cuidados intensivos.