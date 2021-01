"Estamos numa situação de catástrofe". Médicos avisam que já não conseguem salvar todas as vidas

A Ordem dos Médicos avisa que os profissionais de saúde já não conseguem salvar todas as vidas e pede, por isso, um confinamento mais alargado, com o de março de 2020.

O apelo surge depois de relatos de vários médicos sobre a situação limite nos hospitais do país. Foram os casos do médico e deputado do PSD Ricardo Baptista Leite, que relata uma situação limite no Hospital de Cascais, e de Carla Araújo, médica do Hospital Beatriz Ângelo, que fala em rutura.

Numa carta, a Ordem dos Médicos avisa que está ultrapassada a linha vermelha, num cenário que consideram de catástrofe.