DGS avisa que valores de casos de covid-19 a circular nas redes sociais são falsos

A Direção-geral da Saúde alertou hoje para o facto de que os valores dos casos de covid-19 em Portugal que circulam nas redes sociais não são verdadeiros.

Desde o início da pandemia em Portugal, todos os dias, por volta das 14h00, a DGS emite um comunicado com o relatório da situação diária no país, seguido de uma conferência de imprensa com os principais responsáveis e governantes.

Esta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021, Portugal registou máximos diários em número de mortes e casos de covid-19: mais 219 mortes e 14.647 novos casos de infeção, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 9.465 mortes e 581.605 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, estando na quarta-feira ativos 143.776 casos, mais 7.935 em relação a terça-feira.

Pandemia já matou pelo menos 2.075.698 pessoas no mundo

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 2.075.698 pessoas no mundo e infetou mais de 96.825.840 desde o final de dezembro de 2019, segundo um levantamento realizado pela agência de notícias AFP a partir de fontes oficiais até às 11:00.

Os números são baseados em levantamentos diários das autoridades de saúde de cada país e excluem as revisões posteriores de institutos de estatísticas, como ocorre na Rússia, Espanha e Reino Unido.

Os países que registaram o maior número de novas mortes em seus levantamentos mais recentes são os Estados Unidos com 4.261 novas mortes, o Reino Unido (1.820) e o México (1.539).

Links úteis