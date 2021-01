Portugal ultrapassa pela primeira vez as 200 mortes diárias por covid-19

Portugal regista esta terça-feira mais 218 mortes relacionadas com a covid-19 - um novo máximo diário - e 10.455 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde.

O máximo diário de mortes tinha sido registado esta segunda-feira, com 167 óbitos a lamentar.

O máximo de casos de infeção foi de 10.947 registado a 16 de janeiro.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 9.246 mortes e 566.958 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, estando esta terça-feira ativos 135.841 casos, menos 45 em relação a ontem.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 5.291 doentes, mais 126 em relação a segunda-feira, das quais 670 em cuidados intensivos, mais 6.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 174.355 contactos, mais 8.120 relativamente a ontem.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 10.282 doentes. Desde o início da pandemia em Portugal, em março, já recuperaram 421.871 pessoas.

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS) responsabilizou hoje o Ministério da Saúde, Governo e Presidente da República pela falta "inaceitável" do adequado planeamento da resposta à pandemia de covid-19 e pediu reforço dos meios.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta terça-feira o decreto do Governo em que constam as novas medidas de restrição anunciadas ontem pelo primeiro-ministro.

Numa nota no site da Presidência, Marcelo avançou que o encerramento das escolas será alvo de "nova reflexão" com os especialistas.

"Dentro de uma semana, em sessão por ele sugerida, haverá nova reflexão com os especialistas acerca de outras temáticas, como as respeitantes ao ano letivo em curso, e beneficiando já de mais dados sanitários, o Presidente da República assinou o decreto do Governo que que altera a regulamentação do estado de emergência", revela a nota.

CIRCULAÇÃO ENTRE CONCELHOS PROIBIDA AO FIM DE SEMANA. ATL VOLTAM A ABRIR

O primeiro-ministro António Costa anunciou uma lista de medidas adicionais de combate à covid-19, face ao agravamento dos efeitos da pandemia em Portugal.

Entre as novas medidas, destaque para a reposição da proibição de circular entre concelhos ao fim de semana e de permanecer em espaços públicos, como jardins.

As escolas mantêm-se abertas e os ATL voltam a reabrir. Nas ruas haverá um reforço da fiscalização e da presença policial.

AS MEDIDAS ANUNCIADAS POR ANTÓNIO COSTA

Proibida a venda ou entrega ao postigo em qualquer estabelecimento do ramo não alimentar, como, por exemplo, lojas de vestuário;

Proibida a venda ou entrega ao postigo de qualquer tipo de bebida, mesmo cafés, em estabelecimentos alimentares que estejam em regime de take away;

Proibida a permanência e consumo de bens alimentares à porta ou nas imediações dos estabelecimentos;

São encerrados os espaços de restauração em centros comerciais, mesmo em regime de take away;

Proibido o consumo à porta ou na via pública, nas imediações;

Proibidas todas as campanhas de saldos, promoções e liquidações que promovam a deslocação de pessoas;

Universidades seniores, centros de dia e de convívio serão encerrados;

Proibida a permanência em espaços públicos de lazer, como jardins. Podem ser frequentados, mas não podem ser locais de permanência;

Todos os trabalhadores que tenham de se deslocar para prestar trabalho presencial têm de ter uma credencial emitida pela entidade patronal;

Todas as empresas de serviços com mais de 250 trabalhadores têm de enviar em 48 horas à Autoridade para as Condições de Trabalho a lista dos que estarão em trabalho presencial;

Autarcas devem limitar o acesso a locais de grande concentração de pessoas em frentes marítimas ou ribeirinhas;

Reposta a proibição de circulação entre concelhos ao fim de semana, no território continental, e todos os estabelecimentos de qualquer natureza devem encerrar às 20:00 nos dias úteis e às 13:00 ao fim de semana, com exceção dos super e hipermercados que, aos fins de semana, poderão funcionar até às 17:00;

Reforço da fiscalização policial nas ruas;

Proibido fazer desportos em equipamentos, nomeadamente campos de ténis ou padel.

O primeiro-ministro explicou também que ainda não há data para a entrada em vigor destas medidas, que ainda têm de ser promulgadas pelo Presidente da República.

Decorreu, na noite passada, uma operação de fiscalização nos transportes no Cais do Sodré, em Lisboa. A PSP garante que vai continuar a fiscalizar pelo menos até ao fim do estado de emergência atualmente em vigor.

Entre 8 e 14 de janeiro, na vigência do anterior estado de emergência, quatro pessoas foram detidas crime de desobediência

Pandemia já matou pelo menos 2.041.289 pessoas no mundo

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 2.041.289 pessoas no mundo e infetou mais de 95.476.360 desde dezembro de 2019, segundo um levantamento realizado esta terça feira às 11:00 pela agência de notícias AFP.

Na segunda-feira, 9.002 novos óbitos e 512.975 novos casos foram registados em todo o mundo.

Os países que registaram mais mortes novas nos seus levantamentos mais recentes são os Estados Unidos com 1.385 novos óbitos, Alemanha (989) e Reino Unido (599).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 399.003 óbitos para 24.079.205 casos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 210.299 mortes e 8.511.770 casos, a Índia com 152.556 mortes (10.581.837 casos), o México com 141.248 mortes (1.649.502 casos) e o Reino Unido com 89.860 mortos (3.433.494 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 177 mortes por 100.000 habitantes, seguida pela Eslovénia (154), República Checa (137), Bósnia (137) e Itália (137).

A Europa totalizou hoje às 11:00, 665.607 mortes para 30.819.585 casos, a América Latina e o Caraibas 552.535 óbitos (17.440.653 casos), os Estados Unidos e Canadá 417.077 mortes (24.792.150 casos), a Ásia 231.560 óbitos (14.683.049 casos), o Médio Oriente 93.944 mortes (4.423.288 casos), a África 79.621 óbitos (3.286.098 casos) e a Oceania 945 mortes (31.543 casos).

Links úteis