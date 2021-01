Hospital de Viseu tem 90 doentes internados acima do limite

O hospital de Viseu tem agora 220 pessoas internadas com covid-19 e já estava a comprometer a resposta dada a doentes não covid. O hospital de campanha montado no pavilhão desportivo da cidade já começou a receber os primeiros doentes e a aliviar a pressão na unidade principal.

No plano de contingência, o limite para internamento era de 130 doentes, neste momento está mais perto do dobro do que barreira pensada antes da segunda vaga.

O distrito de Viseu ultrapassou esta semana os 16 mil casos de covid-19. Só nos últimos sete dias o concelho que regista mais infeções contabilizou quase mil casos do novo coronavírus.