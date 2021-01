Covid-19. Médicos do Hospital de Cascais dizem que a situação é crítica

O Hospital de Cascais está com a taxa de ocupação de 100%. Os médicos dizem que a situação é crítica e que está prestes a entrar em colapso.

Das 93 camas de enfermaria alocadas à covid-19, há apenas uma que não está preenchida. No total, são 109 os doentes internados, 16 nos cuidados intensivos.

Os profissionais de saúde falam numa situação crítica e de falta de meios.

O cenário nas urgências não é melhor. Os picos de afluência, como aconteceu no passado fim de semana, têm levado os profissionais à exaustão.

Em comunicado, o hospital de Cascais admite a pressão no serviço de urgência. Diz que, em articulação com a administração de saúde da região de Lisboa e Vale do Tejo, tem transferido e alocado doentes, de forma a aliviar a pressão dos últimos dias e deixa o apelo para que todos cumpram as medidas de segurança.