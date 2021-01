Aulas interrompidas. Garantidas refeições a alunos com necessidades 

A interrupção das aulas durante 15 dias vai ser compensada, retirando dias às pausas de Carnaval e da Páscoa e acrescentando uma semana ao ano letivo.

Apesar de repetir que nada substitui o ensino presencial, o ministro da Educação considera que as escolas estão agora mais bem preparadas, se no futuro for necessário regressar ao ensino à distância.

O Governo vai manter abertas escolas de acolhimento para alunos carenciados, crianças com necessidades educativas especiais e também para filhos até aos 12 anos de profissionais de áreas essenciais como saúde, forças de segurança, comunicações e outras.