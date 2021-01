Covid-19. Rede de estruturas de retaguarda vai ser alargada

A rede de estrutura de retaguarda para doentes covid-19 vai ser alargada a 28 locais, distribuídos por todo o país. Em Viseu, devido ao aumento de casos na comunidade, esta unidade acabou por ser transformada num hospital de campanha.

O início do serviço foi na segunda-feira e já recebeu três vezes mais doentes do que estava previsto para os primeiros dias. Há agora 18 pessoas internadas. A administração do Hospital de Viseu começou a pensar aumentar a capacidade de internamento da estrutura de retaguarda.

O pavilhão Multiúsos da cidade já está a ser equipado pela Proteção Civil e a SIC sabe que a empresa responsável pelo fornecimento de oxigénio já fez uma visita técnica ao espaço. A nova estrutura permitirá aumentar as 60 camas do hospital de campanha para praticamente o dobro.

Das 20 estruturas de retaguarda espalhadas pelo país, em 11 estão atualmente instalados cerca de 150 utentes. A rede vai ser alargada para 28 estruturas e terá capacidade para 2.300 camas.