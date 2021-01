PSP deteve cinco pessoas em 24 horas por desrespeito das medidas de confinamento

A operação de fiscalização das medidas de confinamento, realizadas pela PSP nas últimas 24 horas, resultou em cinco detenções. Os dados foram revelados, esta quinta-feira, à SIC pelo porta-voz da PSP.

Uma das detenções resultou do crime desobediência à ordem da autoridade de saúde, outras duas estão relacionadas com o não cumprimento do encerramento de estabelecimentos. As autoridades encerraram também 22 estabelecimentos e levantaram 126 autos.

“A população, quando abordada pela polícia, tem um conhecimento quanto baste da legislação e consegue, na maioria das vezes, justificar o motivo da sua permanência ou deslocação na via pública. Obviamente também nos apercebemos de situações de abuso que prontamente colmatamos. O que aqui está a fazer falta é uma adesão voluntária, convicta por parte da maioria dos cidadãos”, afirma Nuno Carocha.

O porta-voz da PSP sublinha ainda que estes números são “bastante elevados”, principalmente quando comparados com o período de confinamento anterior. “São números que não têm possibilidade de comparação, verificava-se um muito maior grau de adesão às regras por parte da população”.