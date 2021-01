Fila de ambulâncias no Hospital Santa Maria. Bombeiros fizeram protesto silencioso

O Hospital Santa Maria lançou um apelo à população para apenas recorrer de ambulância às urgências covid-19 em situações justificadas. Em causa está a elevada afluência na unidade de urgência, confirmada com as elevadas filas que têm acontecido nos últimos dias.

Chegaram a ser cerca de 30 as ambulâncias com doentes covid ou com sintomas à espera à porta das urgências do hospital Santa Maria. Esta noite não foi diferente do que aconteceu nos últimos dias.

Bombeiros protestaram em silêncio

Os bombeiros que esperaram durante a noite fizeram um protesto silencioso. As luzes de emergência das ambulâncias foram ligadas de forma intermitente. Pretendiam chamar à atenção para o tempo de espera dos doentes, alguns estavam no local desde a manhã de quarta-feira. Exigiam ainda mais medidas ao Governo: mais meios e profissionais de saúde.

Mas o protesto foi curto. O hospital exigiu que as luzes fossem desligadas porque podiam perturbar os doentes.

Só 15% dos doentes transportados em ambulância apresentam situações que justificam a urgência hospitalar

Em comunicado, o Centro Hospitalar Lisboa Norte diz que apenas 15% dos doentes transportados em ambulância apresentam situações que justificam a urgência hospitalar. Os restantes 85% são casos triados com prioridade verde ou azul, uma sobrecarga que dizem ser evitável.

O Santa Maria pede à população para apenas recorrer de ambulância às urgências covid em situações justificadas.

No caso de ausência de sintomas ou com sintomas ligeiros, os doentes são aconselhados a ir ao centro de saúde.

O objetivo é garantir que os recursos hospitalares são concentrados no tratamento dos doentes mais graves.

O hospital Santa Maria é um dos mais pressionados com o agravamento da pandemia: tem neste momento mais de 300 camas dedicadas aos doentes infetados. A urgência covid está em processo de ampliação de "33 para 51 postos de atendimento em simultâneo", um reforço que deverá estar concluído no próximo fim de semana.