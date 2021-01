Covid-19: secretário de Estado desmente bastonária dos enfermeiros que o acusa de favorecimento

"O secretário de Estado da Descentralização e Administração Local, Jorge Botelho, desmente e repudia a informação falsa veiculada pela bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, através das redes sociais, sobre um alegado favorecimento seu e da sua família na administração da vacina contra a Covid-19", lê-se num comunicado enviado à SIC.

O texto do Ministério da Modernizacão do Estado refere que a "informação é totalmente falsa e a sua divulgação tem como propósito colocar em causa a honestidade do secretário de Estado e da sua mulher, a quem não foi administrada qualquer dose da vacina".

A bastonária acrescentou, entretanto, à mensagem inicial que Jorge Botelho "ficou aborrecido" e lhe ligou.

"Entretanto ligou-me agora o SE Jorge Botelho, agora fixei o nome, referindo que não foi vacinado, nem ele, nem a esposa mas que tem critérios para ser. Ficou aborrecido com o que as pessoas dizem. Achei que devia pôr aqui a sua posição mas confesso que fiquei confusa, não foi mas tem critério. Lembrei-me de outra coisa também, o critério neste país para se ter um alto cargo público, família", lê-se no conteúdo publicado.

São já várias as polémicas em torno da administração de vacinas para a Covid-19.

Associação de Bombeiros e Proteção Civil pede demissão do Conselho Diretivo do INEM

A Associação Nacional de Bombeiros e Agentes de Proteção Civil (ANBAPC) defendeu a demissão do Conselho Diretivo do INEM, na sequência da polémica com a administração de vacinas.

Em causa está, segundo argumenta a ANBAPC, "as recentes notícias vindas a público, já confirmadas por dirigentes do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), de que foram administradas várias dezenas de vacinas a funcionários não prioritários do instituto e também a trabalhadores de uma pastelaria no Porto.

Na sequência desta polémica, o responsável pela delegação do Norte do INEM apresentou a demissão.

Diretor explica porque vacinou funcionários de uma pastelaria

António Barbosa recusou qualquer favorecimento, assegurando que se tratou apenas de evitar que as vacinas fossem para o lixo.

Falando aos jornalistas no INEM-Porto, António Barbosa disse que a vacinação dessas pessoas obedeceu apenas a um critério de "disponibilidade e proximidade" e não outro.

Segundo a sua versão, havia mais 11 vacinas preparadas para o pessoal do INEM do que o que se veio a verificar ser necessário e a alternativa ao que determinou seria o desperdício.

"Atendendo o que está descrito na norma, a alternativa a vacinar cidadãos próximos seria descartar, literalmente deitar ao lixo", disse.

Diretora da Segurança Social de Setúbal demite-se após vacinação indevida

A Diretora do Centro Distrital de Setúbal do Instituto da Segurança Social (ISS), Natividade Coelho, apresentou esta sexta-feira o pedido de demissão, que foi aceite pelo Conselho Diretivo da Segurança Social.

A demissão acontece na sequência de uma notícia avançada pela SIC. Pelo menos 126 funcionários da Segurança Social de Setúbal, onde se incluem dirigentes, foram vacinados contra a covid-19 depois de terem sido incluídos numa lista onde só deveriam constar os utentes de lares e todos aqueles que trabalham diretamente nas instituições.

O caso constitui uma violação das regras de vacinação. O Instituto da Segurança Social abriu um processo de averiguações urgente para apurar os factos que determinaram a vacinação de funcionários do Centro Distrital de Setúbal.

