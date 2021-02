Covid-19. Ministério Público abre inquéritos a casos de vacinação indevida

O Ministério Púbico abriu inquéritos em relação a casos que envolvem o INEM de Lisboa e do Porto, a Segurança Social de Setúbal, e outras instituições em Portimão (Centro de Apoio de Idosos), Vila Nova de Famalicão, Arcos de Valdevez, Bragança, Seixal e Montijo.

INEM terá vacinado funcionários não prioritários

A Associação Nacional de Emergência e Proteção Civil (APROSOC) denunciou, através de um comunicado, a vacinação profissionais não prioritários no Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo a nota da APROSOC, o presidente do INEM, Luís Meira, "contrariou as indicações do Ministério da Saúde e vacinou dezenas de profissionais não-essenciais e que não são profissionais de saúde".

INEM rejeita divulgar quantas pessoas não prioritárias incluiu na lista de vacinação

Depois de o INEM do Porto ter vacinado 11 funcionários de uma pastelaria, o Ministério da Saúde quer que seja definida uma espécie de lista de suplentes para o caso de sobrarem doses.

Contactado pela SIC, o INEM rejeitou divulgar quantas pessoas não prioritárias incluiu na lista de vacinação.

A polémica com as irregularidades na vacinação contra a covid-19 tem envolvido diversas instituições e, no fim de semana, levou à demissão do responsável pela delegação do Norte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que autorizou a vacinação de alguns funcionários de uma pastelaria no Porto.

Vacinação indevida na Segurança Social de Setúbal. Diretora nunca negou ter sido vacinada

Pelo menos 126 funcionários da Segurança Social de Setúbal, onde se incluem dirigentes, foram vacinados contra a covid-19 depois de terem sido incluídos numa lista onde só deveriam constar os utentes de lares e todos aqueles que trabalham diretamente nas instituições.

O caso constitui uma violação das regras de vacinação.

Depois da notícia ter sido avançada pela SIC, a diretora da Segurança Social de Setúbal, Natividade Coelho, apresentou a demissão, que foi aceite pelo Conselho Diretivo da Segurança Social.

Natividade Coelho nunca negou ter sido vacinada contra a covid-19.

Para o Ministério da Saúde, é "inaceitável qualquer utilização indevida de vacinas que decorra durante o processo de vacinação", lembrando que o plano de vacinação "foi concebido com base em critérios técnicos, suportados na melhor evidência científica".

Na sexta-feira, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) anunciou que vai verificar o cumprimento das normas e orientações aplicáveis ao processo de administração da vacina contra a covid-19.