Segunda fase do plano de vacinação contra a covid-19 arranca este mês

Com o mês de fevereiro, arranca a nova fase de vacinação contra a covid-19 para os idosos com mais de 80 anos e os doentes com mais de 50 anos.

No entanto, o início da inoculação dos idosos com mais de 80 anos vai ser ainda simbólico porque só quando houver vacinas disponíveis é que vão ser chamados pelos centros de saúde.

O coordenador do plano de vacinação apela à paciência e pede às pessoas que esperem pelo contacto.

Os utentes que não são seguidos no SNS têm de se inscrever para a vacinação num formulário disponibilizado na internet.

A vacinação deste grupo de pessoas deverá prolongar-se até ao final de março, segundo o Plano Nacional de Vacinação.