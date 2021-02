Vacina contra Covid-19. ECDC coloca Portugal entre países mais atrasados, Ministério da Saúde contesta

O Centro Europeu para a Prevenção e controlo de Doença (ECDC, na sigla inglesa) coloca Portugal entre os países mais atrasados na administração da primeira dose da vacina contra a covid-19. Posição essa que é contestada pelo Ministério da Saúde que afirma que os dados estão desatualizados.

Os atrasos e limitações na produção da vacina estão a pôr em causa o objetivo de vacinar, até ao fina do verão, pelo menos 70% da população adulta na União Europeia. O alerta vem no relatório do ECDC que, esta segunda-feira, avança com uma ferramenta online que permite comparar os planos de vacinação nos vários Estados-membros.

Nesta plataforma, Portugal surge entre os países com menor taxa de administração da primeira dose da vacina. Mas, segundo o Ministério da Saúde, os dados estão desatualizados: o ECDC faca em cerca de 166 mil primeiras doses administradas, Marta temido afirma que já foram administradas 270 mil primeiras doses e 70 mil segundas doses.

O ECDC terá tido em conta dados de 26 de janeiro e só esta terça-feira é que Portugal irá enviar informação nova.