As polémicas que envolveram Francisco Ramos

Francisco Ramos passou pelo escrutínio público apertado desde que tomou posse para um cargo essencial na vida presente do país.

Para além de anunciar números errados, que depois teve de corrigir, o agora ex-coordenador do Plano de Vacinação tem estado no olho do furacão da polémica desde sábado, quando associou indignação sobre vacinação indevida a eleitores de um candidato presidencial.

Francisco Ramos também passou a mensagem de que praticamente todos os utentes e profissionais de lares estão já vacinados, mas associações do setor dizem que ainda faltam muitos e queixam-se de não haver números oficiais públicos.