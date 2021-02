Bastonários dos médicos considera que é cedo para desconfinar

O Bastonário da Ordem dos Médicos defende que ainda é cedo para aliviar as atuais restrições. Miguel Guimarães visitou esta terça-feira o Hospital de S. João, no Porto, e no final disse que com o número atual de internados em unidades de cuidados intensivos, o confinamento tem de continuar.

"Não há dúvida de uma coisa: não podemos desconfinar já. Tivemos uma grande onda, menor no Norte do que no Sul do país, mas é sensato esperar mais algum tempo e esperar que os números de infetados por dia diminuam de forma substancial, apesar de neste momento estarem em queda significativa".

Apontando que "respeita muito o trabalho muito importante que os epidemiologistas fazem", Miguel Guimarães disse que vai ouvir o gabinete de crise da Ordem dos Médicos, frisando a importância dos médicos que estão no terreno, mas concordou que as medidas de aligeiramento do confinamento têm de ser acompanhadas da diminuição da pressão dos cuidados intensivos.