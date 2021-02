Comissão de Vacinação: "Não temos dados que nos digam que a vacina da AstraZeneca não pode ser usada" 

A Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 (CTVC) considera que não há evidência de que a vacina da AstraZeneca não seja eficaz nos mais velhos.

"Não temos dados que nos digam que não pode ser usada. Só não há dados porque não houve número de casos suficientes nos ensaios que foram feitos. Com o que sabemos, podemos inferir que a eficácia seja semelhante. Que no grupo etário dos idosos seja uma boa eficácia também", disse um dos membros do grupo consultivo, José Gonçalo Marques, esta tarde na Assembleia da República.

A equipa que faz recomendações e dá pareceres à Direção-Geral de Saúde sobre a vacinação contra a covid-19 explicou ainda os critérios de priorização definidos em Portugal. Explicou que vacinar de acordo com as comorbilidades tem uma eficácia maior e que os doentes cardíacos e renais estão na primeira fase de vacinação porque 47% dos óbitos por covid-19 ocorreu em pacientes com doenças cardíacas e 42% em doentes renais.