Covid-19. "Pela primeira vez vi um primeiro-ministro escaldado a valer por dois" 

Luís Delgado analisou esta quinta-feira, na Edição da Noite, da SIC Notícias, os discursos de Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa sobre a renovação do estado de emergência, imposto devido à pandemia de covid-19.

Para o comentador da SIC, o discurso do Presidente da República deixou claro que não quer uma crise política "em cima" da sanitária e da económica: "Uma terceira crise não fazia sentido nenhum".

Sobre o discurso do primeiro-ministro, afirmou que foi "muito transparente, muito direto" e que acabou com qualquer espectativa ou pressão que possa haver no sentido de aliviar o confinamento: "Tudo isso pode resultar num intervalo para uma quarta vaga".

O 11.º estado de emergência foi esta quinta-feira aprovado na Assembleia da República e vai vigorar entre os dias 15 de fevereiro e 1 de março.