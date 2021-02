"Não é momento para discutir desconfinamentos". Medidas vão manter-se até ao final de março

O primeiro-ministro afirmou esta quinta-feira ser necessário manter o atual nível de confinamento, para fazer face à pandemia da covid-19, durante pelo menos os próximos 15 dias, admitindo a possibilidade de se estender durante o mês de março.

Governo mantém em vigor as medidas decretadas no anterior estado de emergência

António Costa defende que este não é o momento para se começar a discutir um desconfinamento, seja ele total ou parcial, e apela que ninguém tome os “bons resultados” que as medidas têm vindo a produzir como um sinal para aligeirar as medidas adotadas.

"O confinamento está a resultar", mas há um alerta

O chefe do Governo afirma ainda, no seguimento da reunião do Conselho de Ministros, que o confinamento em curso tem estado a produzir resultados, razão pela qual é tão importante mantê-lo. Resultados esses que se traduzem na redução do crescimento de novos casos e no decréscimo do risco de transmissibilidade - que se encontra a 0,77 - o mais baixo desde o início da pandemia, informou o primeiro-ministro.

Apesar dos resultados positivos, António Costa deixa um alerta: “a situação continua a ser extremamente grave”, apontando que Portugal continua a registar números superiores a 960 infetados por 100 mil habitantes numa incidência cumulativa dos últimos 14 dias.

Valores que se traduzem num “elevadíssimo número de pessoas internadas” quer em enfermaria quer em unidades de cuidados intensivos, assim como num elevado número de óbitos diários que, apesar de estar a diminuir, não deve gerar uma sensação de conformismo, alerta o primeiro-ministro.

Portugal vê reduzida capacidade de vacinação para metade no 1.º trimestre

Sobre a vacinação, o primeiro-ministro lamenta a redução “muito significativa” do número de vacinas de que o país vai dispor no primeiro trimestre do ano relativamente ao que tinha inicialmente sido contratado pela União Europeia.

“Se as farmacêuticas tivessem cumprido o contratado, teríamos 4,4 milhões de doses no primeiro trimestre, o que permitiria vacinar mais de dois milhões de portugueses”.

Devido aos atrasos, Portugal vai receber apenas 1,9 milhões de doses, o que significa que a capacidade de vacinação no primeiro trimestre vai ser cerca de metade do que era previsto.

“Ninguém sabe nem pode garantir nem evitar que novas variantes venham a surgir”

Em tom de alerta, o primeiro-ministro explica ainda que, apesar dos bons resultados que o confinamento está a produzir, ninguém sabe nem pode garantir que novas variantes do vírus venham a surgir, razão pela qual volta a sublinhar a importância de continuar a cumprir as medidas em vigor.

“Têm vindo a multiplicar-se as variantes ao vírus, algumas felizmente ainda não detetadas em Portugal, algumas já detetadas num número absolutamente confinado, mas outras, porém, como a britânica, que têm tido larga prevalência no número de novos casos no país, cerca de 43%”.

“Estamos a lutar pela sobrevivência coletiva e que isso depende do que cada um de nos faça por si e pelos outros”.

Renovação do estado de emergência

Este foi o décimo primeiro diploma do estado de emergência que o Presidente da República submeteu ao Parlamento no atual contexto de pandemia de covid-19.

Ao abrigo do estado de emergência, que permite a suspensão do exercício de alguns direitos, liberdades e garantias, o Governo impôs um dever geral de recolhimento domiciliário e a suspensão de um conjunto de atividades, que vigoram desde 15 de janeiro.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai falar ao país esta quinta-feira, às 20:00, na sequência da votação no Parlamento do diploma que renova o estado de emergência.