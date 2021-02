Portugal com mais 167 mortes e 3.480 novos casos de covid-19

Portugal regista esta quinta-feira mais 167 mortes e 3.480 novos casos de covid-19, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza um total de 14.885 mortes e 778.369 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, estando esta quinta-feira ativos 118.362 casos, menos 4.950 em relação a quarta-feira.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas em enfermaria 5.570 pessoas, menos 259 que no dia anterior, e 836 em cuidados intensivos, menos 17 face a ontem.

O número de pessoas internadas em enfermaria e em cuidados intensivos está a decrescer desde terça-feira.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 155.298 contactos, menos 7.268 relativamente a ontem.

Os dados de hoje revelam ainda que mais 8.263 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 645.122 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há 11 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

DADOS POR REGIÃO

Relativamente às 167 mortes registadas nas últimas 24 horas, 86 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 22 na região Centro, 39 na região Norte, 11 no Alentejo, 6 na região do Algarve e 3 na região Autónoma da Madeira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 1.846 novas infeções, contabilizando-se até agora 291.917 casos e 6.068 mortes.

A região Norte registou 709 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 319.836 casos de infeção e 4.956 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 518 casos, acumulando-se 111.134 infeções e 2.646 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 101 casos, totalizando 27.404 infeções e 852 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 148 novos casos, somando 19.140 infeções e 277 mortos.

A Madeira registou 152 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 5.294 infeções e 58 mortes devido à covid-19.

Na região Autónoma dos Açores foram registados 6 novos casos nas últimas 24 horas, somando 3.644 infeções e 28 mortos.

Pedro Nunes

Parlamento vota renovação do estado de emergência

O Parlamento vota hoje a renovação do estado de emergência até 01 de março para permitir medidas de contenção da covid-19, que tem aprovação assegurada, com o apoio de PS, PSD, CDS-PP e PAN.

O projeto de decreto do Presidente da República que os deputados irão debater e votar hoje à tarde prevê que seja definido um plano faseado de reabertura das aulas presenciais, inclui uma ressalva a permitir a venda de livros e materiais escolares e admite limites ao ruído em certos horários nos edifícios habitacionais para não perturbar quem está em teletrabalho.

Este foi o décimo primeiro diploma do estado de emergência que Marcelo Rebelo de Sousa submeteu ao Parlamento no atual contexto de pandemia de covid-19.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai falar ao país, esta quinta-feira, às 20:00, na sequência da votação no Parlamento do diploma que renova o estado de emergência.

A ministra da Saúde admitiu hoje que tem havido "tropeções" no plano de vacinação contra a covid-19 mas relembra o objetivo de ter 70% da população vacinada até ao final do verão.

Marta Temido deixou ainda um aviso: "A vacina não é um escudo completo e como tal as medidas devem ser mantidas".

CERCA DE 15.000 BOMBEIROS COMEÇAM A SER VACINADOS HOJE

Cerca de 15.000 bombeiros voluntários, sapadores e municipais começam hoje a ser vacinados contra a covid-19, num processo que se vai prolongar durante as próximas duas semanas.

O Ministério da Administração Interna (MAI) sustenta que os bombeiros, dada a dimensão operacional do transporte pré-hospitalar que executam, desempenham "uma função essencial do Estado e por isso vão ser vacinados ao longo das próximas duas semanas".

Segundo o MAI, a ordem de vacinação destes 15.000 bombeiros foi definida com base em critérios operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e abrange o universo de voluntários, sapadores e municipais.

A terceira vaga de covid-19, que ainda está a atingir Portugal, é das mais violentas em todo o mundo desde o início da pandemia. Mais forte do que qualquer uma das vagas que atingiu Itália, Espanha, Estados Unidos ou até o Brasil.

Esta é a conclusão da publicação estatística "Our World in Data", desenvolvida pela Universidade de Oxford.

A avaliar pela média de mortes dos últimos sete dias, Espanha foi o único país a atingir o pico de 18 mortes por dia por cada milhão de habitantes em março do ano passado. Itália chegou às 13,5 mortes, dias antes.

Em Portugal há já três semanas, desde 21 de janeiro, que a média ultrapassa os 18 mortos por cada milhão de habitantes, e a 1 de fevereiro bateu um novo máximo de mais de 28 mortes em média.

Desde então, o número tem vindo a descer, mas ainda continua acima de 20.

A variante do novo coronavírus detetada pela primeira vez na região britânica de Kent está a preocupar os cientistas porque tem grande probabilidade de se tornar a dominante e pode prejudicar a proteção dada pelas vacinas contra a covid-19.

A responsável do programa de vigilância genética do Reino Unido, Sharon Peacock, acredita que a variante Kent "vai dominar o mundo com toda a probabilidade".

Esta variante registada pela primeira vez em setembro de 2020 no sudeste da Inglaterra, já foi detetada em mais de 50 países. A sua rápida propagação nos meses seguintes foi determinante para as novas restrições impostas no Reino Unido em janeiro. Vários outros países europeus implementaram também medidas restritivas à circulação de pessoas.

Mais de 2,3 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.341.496 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países mais afetados continuam a ser os Estados Unidos, o México, a Índia Brasil .

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Links úteis