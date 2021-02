Voluntários britânicos vão ser infetados de propósito com o SARS-CoV-2

O Reino Unido é o primeiro país a autorizar que pessoas sejam voluntariamente infetadas com o novo coronavírus SARS-CoV-2 para os cientistas compreenderem melhor os mecanismos deste vírus e contribuir para o avanço da investigação.

A experência deverá começar dentro de um mês com 90 voluntários saudáveis com idades entre os 18 e 30 anos que serão expostos ao novo coronavírus num ambiente controlado, aprovou hoje o o departamento britânico responsável pela ética em ensaios clínicos, Department for Business, Energy and Industrial Strategy (Beis).

Os cientistas pretendem estabelecer qual a carga viral mínima para desencadear a infeção.

"A resposta dará aos médicos uma maior compreensão sobre a covid-19 e ajudará na resposta à pandemia, auxiliando no desenvolvimento de vacinas e tratamento", lê-se no comunicado.

"Desafio Humano"

Intitulado "Desafio Humano", este projeto é uma parceria entre a task force britânica para a vacinação, o Imperial College London, o Royal Free London NHS Foundation Trust e a empresa hVIVO.

As autoridades apelam a voluntários saudáveis, que correm o menor risco de complicações em consequência da infeção pelo novo coronavírus que depois "serão compensados ​​pelo tempo que passarem no estudo".

Após a fase inicial de exposição ao SARS-CoV-2, serão inoculadas as vacinas que provaram ser seguras em ensaios clínicos a um pequeno número de voluntários, "ajudando a identificar as vacinas mais eficazes e acelerar o seu desenvolvimento".

Mais de 15 milhões de pessoas já foram vacinadas no Reino Unido

No início desta semana, o Reino Unido anuncia ter já conseguido imunizar os quatro grupos mais vulneráveis e avança agora para a população com mais de 65 anos.

Para evitar a importação de casos da nova variante, a partir desta segunda-feira, quem chega a Inglaterra vindo de 33 países de risco, incluindo Portugal, tem de fazer quarentena num hotel.

Links úteis

VACINAÇÃO EM PORTUGAL E NO MUNDO