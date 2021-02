Covid-19. Mais de 90% dos portugueses usa máscara

Mais de 90% dos portugueses usa máscara, segundo dados apresentados pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. As conclusões do estudo foram apresentadas durante a reunião no Infarmed.

As infeções diárias por covid-19 têm vindo a baixar, mas o uso de máscara continua a ser essencial. Ao longo da pandemia, os portugueses aderiram à utilização deste mecanismo de proteção e, agora, 92% usa sempre máscara.

O barómetro da Escola Nacional de Saúde Pública inclui também perceções menos positivas: a saúde global e a saúde mental pioraram até novembro do ano passado.

Foram também avaliadas a confiança nos serviços de saúde e a perceção sobre as medidas do Governo. Em ambos os casos foi identificada uma recuperação.