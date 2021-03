Ministra da Saúde responde: como vai ser a vacinação em massa e como será feito o desconfinamento?

A ministra da Saúde Marta Temido fez esta terça-feira um balanço do primeiro ano da pandemia de covid-19. Numa entrevista à SIC, não considera que o Governo tenha falhado quando decidiu levantar as restrições no Natal, uma vez que crê não ter havido apenas uma única causa explicativa.

Marta Temido admite, no entanto, que a entrada num desconfinamento numa fase em que os números ainda estavam altos terá precicipitado a situação de caos vivida no mês de janeiro. A esse fator junta outros dois: o aparecimento da variante britânica e as baixas temperatuas.

Sobre o plano de inverno, apresentado em setembro e que mereceu críticas de médicos e administradores hospitalares, a ministra esclarece que "há coisas que ninguém pode planear", uma vez que estamos "perante uma doença nove, que tem evoluído em termos de variantes" e garante que foi inteiramente realizado.

"Nós não tivemos um caos instalado, tivemos uma situação extraordinariamente complexa", afirmou.

O desconfinamento e as escolas

"Precisamos de esperar mais tempo", começou por responder a ministra da Saúde quando confrontada com o plano para o desconfinamento que será apresentado a 11 de março. "É preciso termos calma quando olhamos para o futuro", continuou, sem se comprometer.

Relativamente às escolas, disse apenas:

"Da mesma forma que as escolas foram o espaço que mais procuramos proteger, serão também as escolas a nossa principal preocupação assim que possamos fazer um reabertura", esclareceu a ministra, acrescentando que se a reabertura for avante começará pelos mais novos.

O Governo vai passo a passo e "vai informando", disse Marta Temido, defendendo que essa tem sido a postura do Executivo de António Costa até ao momento.

Vacinação de professores e funcionários

Na entrevista à SIC, a ministra da Saúde admitiu que a hipótese de incluir os professores e funcionários como prioritários no plano de vacinação "está a ser analisada, não só em Portugal como noutros países".

Mas não fechou a porta a outros funcionários de serviços essenciais. "Quando falamos de serviços essenciais poderá fazer sentido que os adultos que trabalham nesses locais tenham uma vacinação diferenciada", referiu.

Marta Temido exclui a possibilidade de os professores serem vacinados ou não com base em comorbiliadades ou outros fatores de risco, dando como exemplo os profissionais de saúde, que serão todos vacinados independentemente da idade ou doenças associadas.