Covid-19. Ministra da Saúde admite incluir professores e funcionários entre prioritários

A ministra da Saúde admite que os professores e funcionários escolares poderão fazer parte do grupo de prioritários na administração da vacina contra a covid-19. Em entrevista à SIC, Marta Temido diz que a hipótese está a ser analisada em Portugal e noutros países, uma vez que as escolas vão ser as primeiras a reabrir.

Os rastreios já estão a ser realizados nas escolas de acolhimento. E desde o início do ano letivo que a comunidade educativa tem exigido repetidamente a consideração dos professores e funcionários como prioritários no plano de vacinação. A urgência sobe com o possibilidade de reabertura das escolas ainda este mês.

Sobre a existência de algum critério para a vacina desses profissionais – como a idade ou doenças associadas –, Marta Temido lembra que estes não foram tidos em conta na vacinação dos profissionais de saúde ou trabalhadores dos lares.

Os sindicatos propõem que a vacinação comece já com para quem se mantém a trabalhar nas escolas abertas. O objetivo é que, até ao final do segundo período, todos tenham recebido a primeira dose.

Só quando o primeiro-ministro apresentar o plano de desconfinamento, a 11 de março, é que se saberá se as escolas vão reabrir no dia 15. Mas é certo que o processo será gradual, a começar pelas creches, pré-escolar e primeiro ciclo.