Covid-19. Bom tempo leva portugueses a ceder à tentação de sair de casa

Continua proibida a circulação entre concelhos durante o fim de semana. Este sábado o dia foi de sol e calor e muitas pessoas foram para as praias e para a zona ribeirinha.

A temperatura subiu aos 20 graus e convidou a passeios num fim de semana de confinamento. Em Cascais, junto às praias, houve quem fizesse exercício, caminhada, apanhasse sol ou ondas. Esticar as pernas, mas em segurança e houve mesmo quem saísse de casa pela primeira vez.

António Ramos teve covid-19 e saiu este sábado pela primeira vez de casa. No passeio junto ao mar, deixou conselhos para quem não está atento ou para quem não cumpre as regras estipuladas que impedem a circulação entre concelhos e obrigam ao uso da máscara.

Já em Lisboa, o passeio ribeirinho foi um dos locais mais procurados. Tentações num dia de sol, num confinamento a caminho dos 50 dias.

Relembre as medidas em vigor

A circulação entre concelhos em Portugal continental está proibida até às 05:00 de segunda-feira, sem prejuízo das exceções previstas. A proibição da circulação entre os 278 municípios do continente durante o fim de semana tem sido aplicada, sucessivamente, desde o período do Ano Novo, mas registou um alargamento do horário de aplicabilidade a partir de 15 de janeiro, com o novo confinamento geral.

Além desta restrição, continuam em vigor o confinamento obrigatório, em que a principal regra é ficar em casa, a proibição de vendas ou entregas ao postigo em qualquer estabelecimento do ramo não-alimentar, a proibição de venda ou entrega ao postigo de qualquer bebida mesmo nos estabelecimentos autorizados ao 'take-away' e a proibição de permanência em espaços públicos de lazer (que podem, contudo, ser frequentados).

O atual estado de emergência vigora até às 23:59 de 16 de março.