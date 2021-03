Governo e especialistas reúnem-se segunda-feira para analisar evolução da pandemia

Governo, líderes partidários e especialistas reúnem-se esta segunda-feira para avaliar a atual situação epidemiológica no país.

A 16.ª reunião sobre a evolução da pandemia realiza-se a partir das 10:30 por videoconferência, como já tem sido habitual.

Esta análise da pandemia em Portugal realiza-se antes do debate e votação da renovação do estado de emergência, marcado para quinta-feira.

RELEMBRE AS MEDIDAS EM VIGOR

A circulação entre concelhos em Portugal continental está proibida até às 05:00 desta segunda-feira, sem prejuízo das exceções previstas. A proibição da circulação entre os 278 municípios do continente durante o fim de semana tem sido aplicada, sucessivamente, desde o período do Ano Novo, mas registou um alargamento do horário de aplicabilidade a partir de 15 de janeiro, com o novo confinamento geral.

Além desta restrição, continuam em vigor o confinamento obrigatório, em que a principal regra é ficar em casa, a proibição de vendas ou entregas ao postigo em qualquer estabelecimento do ramo não-alimentar, a proibição de venda ou entrega ao postigo de qualquer bebida mesmo nos estabelecimentos autorizados ao 'take-away' e a proibição de permanência em espaços públicos de lazer (que podem, contudo, ser frequentados).

O atual estado de emergência vigora até às 23:59 de 16 de março.