O Presidente da Sociedade Portuguesa de Gestão de Saúde fala mesmo numa "fadiga pandémica".

Governo e especialistas vão reunir-se amanhã, no Infarmed, para analisar a proposta do executivo para a reabertura do país.

O perito Miguel Sousa Neves garante ainda que as vacinas são seguras e diz acreditar que a vacinação vai aumentar de forma expressiva nos próximos meses.

