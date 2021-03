Covid-19. Líderes de Israel, Hungria e República Checa fazem cimeira sobre vírus

Os líderes de Israel, República Checa e Hungria realizam uma cimeira em Jerusalém na quinta-feira para fortalecer "a cooperação na luta contra o novo coronavírus", disse esta terça-feira fonte do governo húngaro.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán e os seus homólogos israelita, Benjamin Netanyahu, e tcheco, Andrej Babis, vão discutir as experiências dos seus países na luta contra a pandemia do SARS-CoV-2", disse Bertalán Havasi, responsável de comunicação do chefe do Governo de Budapeste, citado pela agência húngara MTI.

No final do ano passado, Orbán havia assegurado que o seu país negociaria com países fora da União Europeia (UE), como China, Rússia e Israel, sobre a possível aquisição de vacinas contra o SARS-CoV-2.

O Governo húngaro já comprou vacinas da Rússia e da China, com as quais está a vacinar a população, mas não informou até agora sobre acordos com Israel.

Netanyahu, por sua vez, confirmou recentemente planos de enviar vacinas a outros países aliados, como Hungria, República Checa, Honduras e Guatemala.

Tanto Budapeste quanto Praga prometeram deslocar as suas embaixadas para Jerusalém, a exemplo dos Estados Unidos, que deram esse passo em 2018, sob a Presidência de Donald Trump.