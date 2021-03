"Pandemia é um desafio muito difícil para os próximos meses. A reconstrução é muito difícil para os proximos anos"

À saída da Câmara Municipal do Porto, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o Governo, o Parlamento e a Presidência estão juntos para o bem e o para o mal no combate à pandemia.

O Presidente da República admitiu que a reconstrução do país será um dos desafios dos próximos anos.

O chefe de Estado, que esta terça-feira tomou posse para um novo mandato, esteve reunido com o presidente da Câmara do Porto e preside a uma cerimónia ecuménica com representantes de várias confissões religiosas presentes em Portugal.