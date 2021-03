Marcelo lembra vítimas da covid-19 em visita que não estava prevista ao Bairro do Cerco

Antes de regressar a Lisboa, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou o Bairro do Cerco, no Porto.

O chefe de Estado relembrou as vítimas da covid-19 e deixou uma mensagem de esperança.

O chefe de Estado, que esta terça-feira tomou posse para um novo mandato, esteve reunido com o presidente da Câmara do Porto e presidiu a uma cerimónia ecuménica com representantes de várias confissões religiosas presentes em Portugal.

Depois de ter cumprido o calendário oficial em dia de tomada de posse para um segundo mandato, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu estender a visita no Porto com uma ida à zona oriental da cidade.