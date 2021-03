Portugal com mais 30 mortes e 847 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 30 mortes e 847 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.595 mortes e 811.306 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta terça-feira ativos 60.493 casos, menos 1.055 em relação ao dia anterior.

O boletim da DGS revela também que estão internados 1.278 doentes, menos 125 face a ontem. Nos cuidados intensivos estão internados 312 doentes, menos 30.

Os dados desta terça-feira revelam ainda que mais 1.872 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 734.218 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há 35 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

O Governo recebeu esta segunda-feira, na reunião no Infarmed, sugestões de como pode ser feito o desconfinamento que pode começar já na próxima semana.

A primeira fase deve incluir a reabertura das creches, o regresso das vendas ao postigo e os transportes públicos passam a funcionar com 25 por cento da ocupação total.

Se ao fim de 14 dias o país baixar para o nível 3, com 60 casos por 100 mil habitantes, já pode reabrir os 1º e 2ª ciclos e as atividades com público, mas sem contacto.

A DGS lançou uma norma para o desconfinamento que prevê a testagem de todos os professores, funcionários e alunos da creche até ao secundário.

Os testes vão repetir-se nos concelhos com mais casos de 7 em 7 ou de 14 em 14 dias - depende da incidência de casos na região.

Quase 2,6 milhões de mortos e mais de 116 milhões de infetados no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.593.872 mortos no mundo, resultantes de mais de 116,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países mais afetados continuam a ser os Estados Unidos, o Brasil, o México a Índia e o Reino Unido.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A vacina russa contra a covid-19, a Sputnik V, vai ser produzida em Itália a partir de julho, anunciou hoje a Câmara de Comércio Itália-Rússia, apesar de a Agência Europeia do Medicamento ainda não ter autorizado a sua distribuição.

"A vacina será produzida a partir de julho de 2021 nas fábricas da (farmacêutica italiana e suíça) Adienne, na Lombardia, em Caponago, perto de Monza", no norte da Itália, disse o assessor de imprensa do presidente da Câmara de Comércio, Stefano Maggi, à agência de notícias francesa AFP.

"Serão produzidas dez milhões de doses entre 01 de julho e 01 de janeiro de 2022", adiantou, sublinhando que se trata do "primeiro acordo a nível europeu para a produção no território da União Europeia (UE) da vacina Sputnik".

A Sputnik V ainda não está autorizada na União Europeia, mas na semana passada atingiu um marco importante para a sua distribuição na região, com o início do processo de análise pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

