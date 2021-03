Vacinação contra a covid-19. Pfizer entrega 4 milhões de doses à União Europeia este mês

A Pfizer vai entregar mais 4 milhões de doses da vacina à União Europeia nas próximas duas semanas. A velocidade de vacinação é cada vez mais crucial para permitir a retoma e a circulação de pessoas.

Espanha admite começar a utlizar o passaporte digital de vacinas já em maio. O país recebeu menos 65 milhões de turistas estrangeiros , no ano passado, devido à pandemia.

No Reino Unido, há críticas ao sistema de testagem e rastreio que custou 22 mil milhões de libras. De acordo com o relatório do comité de contas públicas do parlamento britânico não surtiu o efeito desejado de diminuição de casos. O governo defende-se.

A Ucrânia recebeu as primeiras 500 mil doses da vacina da Astrazeneca em fevereiro, mas só 19 mil pessoas foram inoculadas.

A Alemanha registou um aumento diário de casos, mas a taxa de incidência da última semana baixou. Depois das escolas e de algum comércio não essencial, são os museus que abrem portas nas cidadas com menos de 50 infeções por 100 mil habitantes.

A Rússia voltou a ter menos de 10 mil casos diários, mas passou a barreira dos 90 mil mortos por covid-19.

Já Bulgária registou o maior aumento diário de casos em três meses. Muitos hopsitais já cancelaram as cirurgias não urgentes e os restaurantes que abriram no dia 1 de março podem voltar a fechar, assim como centros comerciais, ginásios e escolas.

Também a Polónia registou o maior numero de infetados num dia desde novembro. O país enfrenta nesta altura uma terceira onda da pandemia.