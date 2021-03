Como será feita a reabertura da cultura

A primeira fase do desconfinamento começa já na próxima segunda-feira com a reabertura das livrarias, bibliotecas e arquivos. Apesar do alívio ainda existem muitas dúvidas quanto ao futuro do setor.

Um dia depois de o primeiro-ministro dar datas concretas para a reabertura de equipamentos culturais como as livrarias, a ministra da Cultura anunciou novas medidas de apoio para o setor cultural como o aumento das verbas para aquisição de livros a editoras e livrarias independentes, um reforço de 400 mil euros para os museus e mais 700 mil para estruturas artísticas não-profissionais e o alargamento para abril e maio do apoio extraordinário de 438 euros para profissionais da cultura.

Cinemas, auditórios, salas de espetáculo e teatros vão ter que esperar até 19 de abril para abrir as portas ao público. Se a situação epidemológica no país se mantiver, só a 3 de maio é que podem voltar a realizar-se grandes eventos exteriores e interiores com diminuição de lotação.