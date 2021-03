Autoridades de saúde britânicas insistem que a vacina da AstraZeneca é segura

No Reino Unido não falta quem garanta que a vacina da AstraZeneca é segura.: do regulador britânico, ao grupo de cientistas que desenvolveu a vacina, passando pelo Comité de vacinação do Reino Unido e terminando no ministro dos Negócios Estrangeiros. Todos dizem que não há provas de que a vacina aumente o risco de coágulos sanguíneos.

As autoridades de saúde insistem que os britânicos não devem hesitar quando receberem o convite para serem vacinados.

O Reino Unido já administrou mais de 26 milhões de doses,11 milhões eram da AstraZeneca. O comité britânico para a vacinação garante não ter havido diferença no número de coágulos sanguíneos desde que a vacina foi introduzida.