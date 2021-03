Vacina da AstraZeneca. "O risco-benefício é claramente a favor da vacinação"

Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular, reafirmou que a suspensão da vacina da AstraZeneca por Portugal foi tomada por precaução.

"Os dados que temos não apontam para uma relação causa-efeito da vacina com o número de ocorrências", afirmou.

Em entrevista ao Primeiro Jornal, disse que a suspensão da vacina trata-se de uma pausa para analisar os dados disponíveis e salientou que é importante as pessoas confiarem "a 100 %" nas conclusões das investigações à vacina contra a covid-19.

Para Miguel Prudêncio, as investigações podem resultar em ajustes nas recomendações para determinados grupos específicos. No entanto, considerou que é "altamente improvável" a vacina ser retirada totalmente do mercado.

"O risco-benefício é claramente a favor da vacinação", disse o investigador do Instituto de Medicina Molecular, acrescentando que é "fundamental" as pessoas estarem protegidas da doença.

