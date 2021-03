António Costa: Vacina da AstraZeneca é "segura e efetiva"

O primeiro-ministro afirmou esta segunda-feira que as suspensões aplicadas à administração da vacina da AstraZeneca em diversos países europeus, incluindo Portugal, "são meramente provisórias”, para que as autoridades internacionais de saúde possam reavaliar os dados.

"É preciso que as pessoas compreendam o que está a ocorrer: estas suspensões são meramente provisórias. A Organização Mundial de Saúde está a fazer uma reapreciação dos dados, a Agência Europeia do Medicamento vai pronunciar-se até ao final da semana e é por uma mera precaução que esta decisão foi tomada", disse António Costa.

O primeiro-ministro, que falava aos jornalistas no Porto à margem de uma cerimónia sobre o lançamento de projetos para novas linhas de metro, fez apenas uma declaração à imprensa, sem direito a perguntas, na qual recordou que ele próprio tomou a vacina da AstraZeneca e aguarda "com ansiedade" a segunda dose, que tomará em maio.

"Toda a evidência científica demonstra que a vacina [da AstraZeneca] é uma vacina segura e que é uma vacina efetiva. Digo isto com a tranquilidade de eu próprio estar a ser vacinado com a vacina da AstraZeneca, já ter tomado uma primeira dose e aguardar com ansiedade a minha segunda dose", referiu.