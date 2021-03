Covid-19. Resultados positivos nos autotestes têm de ser comunicados

Quem fizer um autoteste à covid-19 e obtiver resultado positivo ou inconclusivo, vai ter de o comunicar ao SNS24 ou preencher um formulário na internet. Os testes devem começar a ser vendidos nas farmácias na próxima semana.

A comunicação do resultado deve ser acompanhada da informação da marca do teste de antigénio, do fabricante e do código do lote do teste que foi utilizado

Quem tiver testado positivo cai receber uma prescrição para confirmar o resultado através de um teste PCR que será feito num laboratório, mas só caso não tenha havido notificação com teste positivo para o utente nos últimos 90 dias.