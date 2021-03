Novo estudo garante eficácia de 79% da vacina da AstraZeneca e sem riscos de coágulos sanguíneos

A AstraZeneca afirma que a sua vacina tem eficácia de 80% nos idosos, 79% na população em geral e não provoca coágulos sanguíneos, segundo os resultados apresentados hoje da fase 3 e última dos ensaios clínicos desta vacina contra a covid-19.

Vários países não administraram esta vacina aos idosos devido à falta de dados para a faixa etária acima dos 65 em ensaios anteriores. Muitos mais suspenderam o seu uso pelo receio que pudesse causar coágulos sanguíneos, às vezes fatais.

Os ensaios clínicos de fase 3 implementados pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford foram realizados com 32.449 participantes, dois terços receberam uma dose da vacina

20% tinham mais de 65 anos e 60% tinham problemas de saúde associados a maiores riscos de desenvolver uma forma grave de covid-19, como diabetes, obesidade ou problemas cardíacos.

Os resultados mostraram que não houve um risco aumentado de trombose entre os participantes que receberam pelo menos uma dose.

Uma semana após a suspensão, a vacina contra a covid-19 volta a ser administrada aos portugueses em território continental, depois de já ter sido retomada nos Açores e Madeira.

Na Madeira, a vacina voltou a ser usada na passada sexta-feira, um dia depois das autoridades de saúde recomendarem a continuidade da vacinação. Já nos Açores, a vacina voltou a ser administrada no sábado.

Portugal recebeu cerca de 400 mil doses da vacina da Astrazeneca: 230 mil já foram administradas.

Em menos de um ano desde que foi declarada a pandemia foram desenvolvidas várias vacinas em laboratórios por todo o mundo. A primeira vacina a obter autorização de emergência para inoculação foi a da Pfizer e BioNTech. O Reino Unido foi o primeiro país a aprovar esta vacina e a iniciar a campanha de vacinação, em dezembro de 2020.

Até ao final de fevereiro de 2021 havia um total de 69 vacinas - compreendendo as que estão já em utilização e as que estão em ensaios clínicos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Há ainda 181 ainda em desenvolvimento no estádio pré-clínico, ou seja, ainda não foram testadas em seres humanos.

Mais de 2,7 milhões de mortos em todo o mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.710.382 mortos no mundo, resultantes de mais de 122,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países mais atingindos continuam a ser os Estados Unidos, o Brasil, o México e a Índia.

Em Portugal, morreram 16.768 pessoas dos 817.530 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

